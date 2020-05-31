Гендиректор «Зенита» рассказал, почему переговоры с Семаком затянулись

https://static.news.ru/photo/0122adc0-a3f2-11ea-9e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, что переговоры с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком по поводу нового контракта затянулись из-за пандемии коронавируса.

Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить, — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

При этом Медведев отметил, что переговоры с другими тренерами и футболистами до завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) вестись не будут.

Ранее футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение с тренером подписано по схеме «2+1». В качестве игрока Семак перешёл в «Зенит» в 2010 году и стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб клуба, писал NEWS.ru.