Гендиректор «Зенита» поздравил Кокорина с трансфером в «Спартак»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поздравил нападающего Александра Кокорина с переходом в московский «Спартак».
Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», который все любят, реализовалась во время его игры за «красно-белых», а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами, — отметил Медведев в беседе с РИА Новости.
В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».
Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.