Футбол

Гендиректор «Зенита» поздравил Кокорина с трансфером в «Спартак»

17:19, 02 августа 2020
Александр Медведев Александр Медведев Фото: РИА Новости

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поздравил нападающего Александра Кокорина с переходом в московский «Спартак».

Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», который все любят, реализовалась во время его игры за «красно-белых», а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами, — отметил Медведев в беседе с РИА Новости.

В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».

Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.

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