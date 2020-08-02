Гендиректор «Зенита» поздравил Кокорина с трансфером в «Спартак»

Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», который все любят, реализовалась во время его игры за «красно-белых», а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами, — отметил Медведев в беседе с РИА Новости.