Гендиректор Газизов: под «Спартаком» пытаются раскачать почву

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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Шамиль Газизов прокомментировал свои отношения с подмосковными «Химками».

Никаких отношений нет. Откуда это всё выдумывается? Я знаю людей, которые работают в «Химках», знаю многих игроков там. Но я во всей РПЛ знаю людей. Кто-то пытается под «Спартаком» раскачать почву. Интересно, кому это нужно. Почему надо доказывать неочевидное? А когда видим очевидное в футболе, мы от этого уходим. Почему мы больше верим слухам? Все ситуации и плохие моменты, которые сегодня со «Спартаком» просто нас делает сильнее. Я в этом уверен, — сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».

Газизов заверил, что трансфертная кампания в самом разгаре в «Спартаке» и усиления ещё будут. Также генеральный директор также объяснил ситуацию с нападающим Александром Кокориным.

У Кокорина три дня назад появились ощущения в икроножной мышце. Результаты МРТ показали, что у него небольшая травма. В ближайшее время мы его увидим. Урунову надо набрать кондиции, через неделю будет готов. Мы будем сотрудничать с клубами и мониторить игроков, — добавил он.

Руководство «Химок» ранее заявляло, что клуб может отказаться от участия в новом сезоне РПЛ из-за нехватки финансирования, однако всё-таки подал заявку на участие в высшем дивизионе чемпионата страны. Позже главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран, выведший химчан в РПЛ, был уволен и планирует подать иск против клуба в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Информация об увольнении была передана Сергею Юрану 31 июля 2020 года. Уже 1 августа клуб объявил о расставании со специалистом. По мнению тренера, на его отставку повлиял гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. В свою очередь Газизов отрицает данную версию, а гендиректор «Химок» Александр Зайцев связывает уход Юрана с появлением разногласий по условиям контракта.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок».

Директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин отреагировал на конфликты внутри подмосковного футбольного клуба «Химки», заявив, что шумиха с подмосковным клубом вредит Российской премьер-лиге (РПЛ), писалNEWS.ru.