Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев возглавил рейтинг лучших руководителей в категории «Сервис» по версии делового издания «
Во вторник, 1 октября, СМИ опубликовало ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» 2019 года. Бабаев — единственный представитель спортивной индустрии, вошедший в топ-250 руководителей в данном рейтинге.
Список составляется Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсант» каждый год в течение 20 лет.
ЦСКА разгромил «Урал» и вышел в лидеры Российской премьер-лиги, писал News.ru.