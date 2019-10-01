Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Полузащитник калининградской «Балтики» Младен Кашчелан считает, что его команда была не в оптимальном состоянии в матче с «Химками» (1:0), но это не помешало клубу добиться очередной победы.

Мы приехали уверенные в своих силах, несмотря на то что не так давно отыграли 120 минут в Кубке России с московским «Локомотивом» (1:1, пенальти 1:4). «Балтика» не была в идеальном...