Газизов: «Спартак» хотят пустить в другое русло

https://static.news.ru/photo/d3bcee0c-db11-11ea-ad43-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: fcspartak/facebook.com

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов заявил, что не будет отрицать и подтверждать теорию заговора против команды.

Я не буду отрицать и подтверждать теорию заговора против команды. Мы хотим играть в футбол, мы за честный футбол — это же просто. Почему-то есть ошибки, чьё-то желание пустить нас в другое русло, но ни у кого не получится. Мы сильнее, — сказал Газизов в прямом эфире на «Матч Премьер».

Ранее гендирктор «красно-белых» заявил, что не намерен обсуждать слова владельца клуба Леонида Федуна, заявившего о снятии клуба с чемпионата страны из-за судейского беспредела в игре с «Сочи» (2:2). После матча владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя матч своих подопечных с ФК «Сочи», пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ, писал NEWS.ru.