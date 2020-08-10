Газизов о матче с «Сочи»: «Спартак» не позволит подобного отношения

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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов заявил, что не намерен обсуждать слова владельца клуба Леонида Федуна, заявившего о снятии клуба с чемпионата страны из-за судейского беспредела.

Часов пять пытался заснуть (после матча — NEWS.ru), но не получалось. Очень много противоречий. Я не обсуждаю слова владельца, но мы всю ночь находились на связи. Это больно, когда в футболе происходит такое. Каждый из нас борется любыми способами, которые ему позволяют. То же самое буду делать я и другие фанаты. «Спартак» — это болельщики. Мы не позволим подобное. Плохо, что на первый план выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Даже ребенок смотрит и видит несправедливость, — сказал Газизов в прямом эфире «Матч Премьер».

Он добавил, что сейчас общественность требует объяснений. Есть официальные письма, которые «Спартак» делает и просит ответит компетентные органы объяснить ситуацию с тем же VAR. Газизов уверен, что РФС встанет на сторону московской команды.

Встреча 1-го тура РПЛ началась ожидаемым доминированием «Спартака»: на 8-й минуте матча 23-летний нападающий Александр Соболев забил гол в ворота «Сочи» и посвятил его умершей матери. Через две минуты забил гол Джордан Ларссон. На 15-й минуте игры арбитр Василий Казарцев назначил спорный пенальти в ворота красно-белых. В составе сочинской команды отличился Дмитрий Полоз. На последних минутах игры рефери решил добить «Спартак» и назначил ещё один пенальти. После матча судейский комитет РФС признал ошибку в данном эпизоде, однако полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сумел сравнять счёт — игра закончилась ничьёй со счётом 2:2.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил Леонида Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России.

Так, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче «Спартак» — «Сочи».

В частности, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых».