Газизов двумя словами ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

После матча 16-го тура чемпионата России против «Ротора» генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на вопросы об игре и своём будущем в клубе.
Матч выиграли «красно-белые» со счётом 2:0. Газизова после игры попросили прокомментировать выступление футболистов.
С победой. No comment. Почему? Мне так сказали, — ответил Газизов.
При этом гендиректор команды проигнорировал вопрос о своём будущем в команде.
Как
Как сообщал NEWS.ru, главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:2 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.