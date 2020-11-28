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Футбол

Газизов двумя словами ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

00:00, 30 ноября 2020
Фото: fcsm_official/Instagram.com

После матча 16-го тура чемпионата России против «Ротора» генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на вопросы об игре и своём будущем в клубе.

Матч выиграли «красно-белые» со счётом 2:0. Газизова после игры попросили прокомментировать выступление футболистов.

С победой. No comment. Почему? Мне так сказали, — ответил Газизов.

При этом гендиректор команды проигнорировал вопрос о своём будущем в команде.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее директором клуба был назначен Дмитрий Попов.

Как сообщал NEWS.ru, главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:2 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

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