Газизов двумя словами ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

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Врач бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны Леопольдо Луке не признал вину в халатности, якобы повлёкшей смерть спортсмена.

Мы сделали всё, что могли. Я не считаю, что кто-либо виноват в этом, — цитирует ТАСС медика. Он добавил, что врачи, находившиеся в доме Марадоны, занимались лечением футболиста от алкогольной...