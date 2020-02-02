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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду.

Я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». Ранее сообщалось,...