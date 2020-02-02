Российский нападающий Фёдор Смолов впервые вышел на поле в составе испанской «Сельты» в выездном матче против «Валенсии» (0:1).
Смолов вышел на поле на 78-й минуте, заменив Габриэля Фернандеса. Россиянин успел нанесли один удар по воротам и отдать три точные передачи.
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», писал NEWS.ru.
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