Футбольный тренер назвал причину надежды на российские клубы в еврокубках

Московский «Спартак» способен показать достойный футбол в Лиге Европы. У него, как и у «Зенита», выступающего в Лиге чемпионов, есть шансы на выход из группы. Об этом «Радио 1» рассказал российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев.

Наши игроки стали чуть лучше готовы по сравнению с первыми турами. Особенно это касается «Спартака», который был плохо готов. Сейчас ситуация изменилась, какая-то определённая работа уже проделана, которая позитивно сказалась на игре «Спартака». И то, что они выиграли в Италии, и то, что они демонстрируют в последних играх, это не может не радовать, — заявил Гаджиев.

«Зенит» же, по его словам, — лучшая команда России, самая укомплектованная и достаточно хорошо организованная. Но пройти в плей-офф — непростая задача для обоих клубов.

Сегодня «Зенит» на домашнем стадионе сыграет с итальянским «Ювентусом», а «Спартак» — также дома — с английским «Лестером». В прошлом туре еврокубков «Зенит» выиграл шведский «Мальмё» со счетом 4:0, «Спартак» победил итальянский «Наполи» 3:2.

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