Футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз выиграл Лигу Европы

Фото: Cristiano Mazzi/Sport Press Photo/ТАСС

Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл итальянскую «Рому» и стал победителем Лиги Европы. Финальная встреча турнира прошла в ночь на 1 июня в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Победитель определился в серии пенальти. Об этом сообщает ТАСС.

Основное время матча и два дополнительных периода окончились со счетом 1:1. В составе итальянцев на 35-й минуте встречи отличился Пауло Дибала, а на 55-й минуте гол в свои ворота отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1 в пользу «Севильи». Победный гол забил защитник Гонсало Монтиэль.

Нынешняя победа в Лиге Европы стала седьмой в истории клуба, что является рекордом. Ранее «Севилья» становилась чемпионом турнира в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. При этом команда не проиграла ни одного турнира, в котором участвовала.

Главный тренер «Ромы» Жозе Мауриньо, напротив, впервые проиграл в финале еврокубкового турнира в качестве наставника команды. Ранее он одерживал победы с португальским «Порту» в Кубке УЕФА — 2003 и Лиге чемпионов — 2004, с итальянским «Интером» в Лиге чемпионов — 2010, английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов — 2017 и с «Ромой» в Лиге конференций — 2022.

Клубы из России в сезоне 2022/23 не участвовали в еврокубках по решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Обновленное разрешение будет действовать до 30 июня 2024 года при условии, что клубы должны быть проинформированы о таком решении до 1 июля 2023 года. Отмечается, что правило не будет применяться к договорам, подписанным или продленным после 7 марта 2022 года.

Также сообщалось, что нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе случайно попал мячом в лицо зрительницы перед матчем со «Страсбургом», но тут же извинился и помог ей добраться до медпункта. У девушки оказался сломан нос.