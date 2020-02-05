https://static.news.ru/photo/aed27900-481c-11ea-b049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yangyuanyong/Xinhua/Global Look Press

Спортивный журналист Кирилл Кикнадзе расценил новость арабского телеканала BeIn Sports о том, что WADA уведомила о недопуске российских футболистов на Чемпионат мира в 2022 году, как попытку коллег «хайпануть».

Он пояснил «Ридусу», что авторы материала не понимают всей структуры взаимодействия между WАDA и международными федерациями.

WАDA не может направить напрямую указания национальной команде России или РФС о том, что они отстранены от Олимпиады Они должны выйти на ФИФА сначала. И ФИФА уже принимает решение, допускать или не допускать сборную, — сказал Кикнадзе.

Эксперт подтвердил, что никакой информации о запрете российской сборной выступить на ЧМ не поступало, а сама новость просто фейк. При этом Российский футбольный союз также не получал никаких официальных заявлений.

Кикнадзе также опроверг слухи о нейтральном флаге. Журналист напомнил, что такое предположение сделали пару месяцев назад «господа британцы».

Факт в том, что не Британия определяет, кто с каким флагом и под каким гимном должен выступать. Существует ФИФА — главный организатор проведения чемпионатов мира, — пояснил футбольный эксперт.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. После этого в ФИФА заявили, что приняли к сведению данное решение и пояснили, что организация связывается с WADA и с Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF — NEWS.ru), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола​.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В пресс-службе ФИФА отметили, что им нечего добавить к предыдущему заявлению, которое они делали в декабре.