Футбольный агент: европейцы не особо едут в Россию Футбольный агент Сафонов назвал шагом вперед решение ФИФА отменить заморозку контрактов легионерам в РПЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игроки ФК «Спартак» Квинси Промес и Томаш Тавареш в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва)

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал шагом вперед решение ФИФА по поводу легионеров в российском футболе. Ранее в организации заявили, что оставшиеся в РФ с начала СВО на Украине легионеры не смогут в одностороннем порядке разорвать соглашение с российскими клубами.

Это решение ФИФА является небольшим, но шагом вперед. Это шаг в направлении возвращения российского футбола на мировую арену. Что касается легионеров, сейчас европейцы в Россию особо не едут, а вот латиноамериканцы, бразильцы, аргентинцы едут. Так было всегда — так и будет, — сказал Сафонов.

В феврале 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами из-за военного конфликта между РФ и Украиной.

В апреле президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что вопрос об участии российских игроков в международных соревнованиях вряд ли решится до окончания СВО. Российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала спецоперации на Украине.