Футболисты «Торпедо» смогут пить пиво с болельщиками после матчей

https://static.news.ru/photo/7d23e5e0-baa6-11ea-8e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов сообщил, что клуб рассматривает возможность отпускать игроков пить пиво с болельщиками на стадионе после проведения матчей.

Он вспомнил историю команды одной из низших английских лиг, которая после финального свистка отправлялась в подтрибунное помещение и обсуждала с фанатами матч под хмельной напиток.

На данный момент в проекте стадиона пивоварня не заложена. Если такое предложение поступит и появится партнёр, который захочет это сделать, почему нет? Это, опять же, дополнительные деньги в казну клуба и радость болельщикам, — приводит слова Маслова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее против продажи пива на стадионах проголосовали 80% россиян, 46% объяснили свой выбор тем, что алкоголь может спровоцировать агрессию и беспорядки среди болельщиков во время матча.

NEWS.ru писал, что генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что к нападающему команды Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры из-за нарушения внутренних правил. Он посетил день рождения друга.