Футболистов «Локомотива» заметили пьяными и с кальяном на вечеринке

https://static.news.ru/photo/3b4e1682-da49-11ea-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Баринов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нескольких игроков футбольного клуба Локомотив заметили пьяными на вечеринке за два дня до игры. Они развлекались на празднике в честь дня рожденья девушки игрока команды Владислава Игнатьева.

В частности, на вечеринке были замечены Станислав Магкеев в компании бывшей жены экс-форварда сборной России Александра Кержакова, один из братьев Миранчуков, Игнатьев и Дмитрий Баринов.

Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты «Локомотива» были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция, — цитирует председателя совета директоров Анатолия Мещерякова FCLMNews.ru.

Он также добавил, что личная жизнь людей будет рассматриваться только в рамках существующих в клубе процедур и правил.

Как информировал NEWS.ru, «Локомотив» одолел СКА и выиграл предсезонный турнир в Сочи.