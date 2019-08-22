https://static.news.ru/photo/726aab3c-c4d1-11e9-b046-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Черноморец» (Новороссийск)/vk.com

Следственный департамент МВД России завёл уголовное дело по факту оказания влияния на результат матча (ч.1, 3 статьи 184 УК РФ) в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Чайкой» и «Черноморцем», который прошёл в мае 2019 года в селе Песчанокопское Ростовской области.

В ходе предварительного расследования следователями проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно причастных к совершению данного преступления, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Сообщается, что обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, и в ближайшее время ряд игроков «Черноморца» будут приглашены в Следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий.

Предварительное расследование продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, в офисе владельца футбольного клуба «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) Андрея Чайки прошли обыски, связанные с подозрением в обмане букмекеров. В разных регионах страны на один из матчей с участием клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей, писал News.ru. Генеральный директор «Чайки» Владимир Аврамко покинул свой пост.

Команду из Ростовской области ранее подозревали в проведении договорных матчей, одним из которых была встреча с «Черноморцем» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), закончившаяся победой «Чайки» со счётом 3:1.

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, по полученным данным, в день матча главным тренером «Черноморца» было сделано заявление о том, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за победу над «Чайкой» в связи с тем, что от результата игры с «Чайкой» решалась судьба путёвки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).