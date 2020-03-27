https://static.news.ru/photo/d163b130-7032-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат Крыма по футболу приостановлен до 5 мая из-за пандемии коронавируса, заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Руководство нашей республики опубликовало приказ, что с завтрашнего дня ни один спортивный объект на территории Крыма не может функционировать, — сказал Ветоха РИА Новости.

По его словам, «сейчас оперативно делаем свой приказ, что до 5 мая отменяем проведение чемпионата». Также Ветоха порекомендовал клубам уйти в отпуск и на самоизоляцию.

После 17 туров чемпионата Крыма лидирует «Евпатория». На втором месте «ТСК-Таврия», на третьем — «Крымтеплица».

Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был официально зарегистрирован в июле 2015 года. КФС проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — снова «Севастополь».

Ранее сообщалось, что УЕФА может допустить клубы полуострова к участию в Лиге Европы.