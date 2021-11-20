Футболист «Уфы» Агаларов оформил дубль в матче с «Ростовом» в РПЛ

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22 «Ростов» на своём поле сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходила на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Дмитрий Полоз (21-я минута, пенальти) и Понтус Альмквист (59-я). У гостей дубль оформил Гамид Агаларов (16-я и 57-я). Причём второй мяч форвард молодёжной сборной России забил с 11-метрового.

Таким образом, нападающий «Уфы» записал на свой счёт 13-й гол в нынешнем сезоне чемпионата России и укрепился на первой строчке в списке лучших бомбардиров. Его ближайшим преследователем является нападающий «Зенита» Артём Дзюба (10 голов), по семь в активе Маттео Кассьерры («Сочи»), Сердара Азмуна («Зенит») и Фёдора Смолова («Локомотив»).

После 15-ти туров «Ростов» и «Уфа» расположились на 11-й и 12-й строчках турнирной таблицы РПЛ соответственно. На счету ростовчан 17 очков, у их конкурентов — 15.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью матч с подмосковными «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена», начиная с 15-й минуты подопечные Алексея Березуцкого играли в меньшинстве..