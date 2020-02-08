https://static.news.ru/photo/55ebdd26-4b65-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Деле Алли Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Шутка британского полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли возмутила его фанатов.

Спортсмен выложил в Snapchat видео, на котором он снял мужчину азиатской внешности, а затем антисептик. При этом он подписал ролик: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Его шутки назвали неинтересными и жестокими. Фанаты хавбека напомнили ему, что от этого заболевания умирают люди по всему миру. После этого Алли принёс свои извинения, сообщает Daily Star.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 591 человек, умерли — 814.

Как писал NEWS.ru, руководство Московского метрополитена намерено обратиться в полицию с просьбой найти и наказать лиц, которые проводят пранки про коронавирус.