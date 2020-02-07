https://static.news.ru/photo/4d8f09bc-499b-11ea-bf2f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководство Московского метрополитена намерено обратиться в полицию с просьбой найти и наказать лиц, которые проводят пранки про коронавирус.
Об этом администрация сообщила в своём Twitter. Причиной послужили фотографии с такими «розыгрышами». На них видно людей в защитных костюмах и китайцев в медицинских масках, которые ехали в вагоне метро.
В руководстве метрополитена такие шутки сочли недопустимыми и назвали хулиганством, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее NEWS.ru писал, что Москва может принять дополнительные меры по эвакуации россиян, которые остались в китайской провинции Хубэй, охваченной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.