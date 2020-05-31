Футбол

Футболист Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»

13:53, 31 мая 2020
Александр Ташаев Александр Ташаев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник Александр Ташаев покидает казанский футбольный клуб «Рубин» и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на игрока.

Футболист покидает казанскую команду в связи с истечением срока аренды, сообщает пресс-служба «Рубина».

Ташаев перешёл в «Рубин» 2 сентября и сыграл за клуб в восьми матчах.

Ранее Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Руководители футбольных клубов в интервью NEWS.ru поспорили о допуске фанатов на трибуны.

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