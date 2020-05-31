Футболист Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл 25 лет.

Пришло время идти дальше. Позади много взлётов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого...