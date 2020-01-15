https://static.news.ru/photo/fdbd5616-3796-11ea-8d22-fa163e074e61_660.jpg Максим Ненахов Фото: rotor-vlg.com

Защитник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Ненахов перешёл в грозненский «Ахмат».

21-летний футболист поблагодарил тренерский штаб, руководство и партнёров по команде «Ротор» за время, которое он провёл в клубе.

Настало время двигаться дальше. У меня появился шанс проявить себя в Премьер-лиге, и я хочу им воспользоваться, – цитирует Ненахова пресс-служба «Ротора».

Ранее московский «Спартак-2» объявил о назначении 52-летнего украинского специалиста Романа Пилипчука на должность главного тренера команды, писал NEWS.ru. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.