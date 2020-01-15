Защитник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Ненахов перешёл в грозненский «Ахмат».
21-летний футболист поблагодарил тренерский штаб, руководство и партнёров по команде «Ротор» за время, которое он провёл в клубе.
Настало время двигаться дальше. У меня появился шанс проявить себя в Премьер-лиге, и я хочу им воспользоваться, – цитирует Ненахова пресс-служба «Ротора».
Ранее московский «Спартак-2» объявил о назначении 52-летнего украинского специалиста Романа Пилипчука на должность главного тренера команды, писал NEWS.ru. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
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