https://static.news.ru/photo/fce1f96e-4690-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Гарет Бэйл Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Реал» (Мадрид) и сборной Уэльса Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports.

На первых порах организация будет иметь только состав по FIFA 20, а киберспортсмены примут участие в чемпионате мира — FIFA eClub World Cup, который пройдёт в феврале 2020 года. Также планируется сформировать составы по Fortnite, Rocket League и CS:GO, пишет Digital Sport.

На своём официальном сайте Ellevens Esports принимает заявки от игроков со всего мира. Бэйл заявил, что планирует собрать игроков мирового класса в разных играх.

Ранее сообщалось, что киберспортивная организация Cyber Legacy подписала контракт с комадой, входящей в пятёрку лучших коллективов по киберспорту среди стран СНГ, писал NEWS.ru.