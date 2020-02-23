https://static.news.ru/photo/d5920a98-563f-11ea-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Эден Азар Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Эден Азар получил травму малоберцовой кости в матче против «Леванте» (0:1).

После проведённого медобследования у Эдена Азара диагностирована трещина в правом дистальном отделе малоберцовой кости, сроки восстановления неизвестны, — сообщает пресс-служба «Реала».

Таким образом, Азар может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», который пройдёт 26 февраля в Мадриде, а также ближайший тур чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет дома с «Барселоной» 1 марта.

Как писал NEWS.ru ранее, полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов, получивший серьёзную травму во время тренировки казанской команды, признался, что этот случай был неожиданным для него. Ранее ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза.