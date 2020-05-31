Футболист «Интера» Икарди перешёл в «ПСЖ»

https://static.news.ru/photo/218ee2b2-a33f-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mauroicardi

Аргентинский нападающий Мауро Икарди покинул итальянский футбольный клуб «Интер».

Футболист перешёл во французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»),сообщает пресс-служба миланской команды.

Соглашение вступит в силу с 1 июля. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила €50 млн.

До приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса в сезоне-2019/20 Икарди выступал за «ПСЖ» на правах аренды, забив 20 голов в 31 матче.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл 25 лет. Он поблагодарил руководство команды, коллег, футболистов и болельщиков.