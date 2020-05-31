Футболист «Интера» Икарди перешёл в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди покинул итальянский футбольный клуб «Интер».
Футболист перешёл во французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»),сообщает пресс-служба миланской команды.
Соглашение вступит в силу с 1 июля. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила €50 млн.
До приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса в сезоне-2019/20 Икарди выступал за «ПСЖ» на правах аренды, забив 20 голов в 31 матче.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл 25 лет. Он поблагодарил руководство команды, коллег, футболистов и болельщиков.
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