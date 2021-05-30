Футболист Головин признался, что ему трудно жить в Европе

https://static.news.ru/photo/8a87c8ea-8641-11e9-8945-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский футболист Александр Головин, выступающий в настоящее время за ФК «Монако», признался, что ему трудно жить в Европе. Об этом пишет сайт Sport24.ru.

По признанию 25-летнего полузащитника, ему непросто жить в крупных городах, поскольку сам он родился в небольшом сибирском городке.

В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, но всё равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако, — сказал Головин.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. Европейский клуб приобрёл футболиста после чемпионата мира, сумма трансфера составила €30 млн. До перехода Головин играл за московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Александр Головин заразился коронавирусом. Болезнь протекала бессимптомно.