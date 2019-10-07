https://static.news.ru/photo/8bebae5a-e8e7-11e9-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова, защитником «Химок» Михаилом Тихоновым.

Глушаков в шуточной форме написал о том, что планирует открыть сеть бань, а для жён сделает бесплатный вход.

Отлично попарились, заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный, — написал футболист под фото.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в своём Instagram выложил фотографию полузащитника ростовской команды Данила Глебова, написав, что игроки своими победами подарили клубу «усы надежды», писал News.ru.