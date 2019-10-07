https://static.news.ru/photo/fefd2774-e8de-11e9-93bc-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в своём Инстаграм выложил фотографию полузащитника ростовской команды Данила Глебова, написав, что игроки своими победами подарили клубу «усы надежды».

Карпин выделил полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Эльдора Шомуродова, которые забили мячи в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

Красавчики Шомуродов и Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырёх прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал Карпин.

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев был вызван в сборную для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Кипром вместо нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом», писал News.ru.