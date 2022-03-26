Футбол за забором: зачем собиралась сборная России

Сборная России по футболу, как и весь российский спорт, переживает тёмные времена. Команде запретили бороться за путёвку на чемпионат мира — 2022 и отстранили от всех официальных международных матчей, однако Валерий Карпин всё равно решил не отказываться от мартовского сбора. Рассказываем подробнее о его смысле и итогах.

Вызов принят

Карпин определился со списком вызванных в команду игроков 15 марта. Среди тех, кто должен был сыграть в плей-офф отбора на ЧМ с Польшей, оказались несколько новичков. Шанс потренироваться под руководством Карпина получили вратарь «Спартака» Александр Селихов, защитник «Сочи» Кирилл Заика, а также два представителя «Крыльев Советов» Владислав Сарвели и Антон Зиньковский.

В числе вызванных снова не оказалось Артёма Дзюбы, причём Карпин объяснил это неспортивными причинами. По его словам, форвард «Зенита» извинился и попросил не вызывать его по семейным обстоятельствам. Игрок захотел провести время с родными из-за сложной ситуации на Украине, где у него осталось много родственников. При этом Карпин подчеркнул, что Дзюба выразил готовность приехать на следующий сбор.

Помимо Дзюбы, сборная России не могла рассчитывать на футболистов, выступающих в Европе. Из-за усложнившейся логистики Алексея Миранчука, Александра Головина и Дениса Черышева решили не дёргать. Повлияли на окончательный список Карпина и несколько травм.

Артём Дзюба Сергей Булкин/NEWS.ru

В поисках смысла

Многие задавались резонным вопросом: зачем вообще футболистам национальной команды собираться в нынешней ситуации? Решение Карпина раскритиковал, например, Андрей Аршавин. По его мнению, футболистам было бы полезнее остаться в своих клубах, чем непонятно для чего тренироваться «за забором». Легенде «Зенита» и другим скептикам ответил сам главный тренер сборной России.

Цели на этот сбор были поставлены: встретиться с командой, так как мы не виделись с осени. Нужно было вспомнить принципы ведения игры и поведения в быту. Периодически это можно и нужно — чтобы ребята их не забывали, — рассказал Карпин

Один из ключевых футболистов сборной России Георгий Джикия подчеркнул, что национальная команда должна быть готова в любой момент вернуться на международную арену. С этим трудно поспорить, ведь дисквалифицировали футболистов скоропостижно. Так же резко в любой момент может состояться и возвращение россиян на международную арену. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Проверка молодёжкой

Некоторые болельщики сборной России давно противопоставляют команду молодёжке, считая вторых ли не более сильным коллективом. В нынешнее смутное время у них появился шанс проверить это на деле, так как Карпин организовал товарищеский матч. Многие надеялись, что игру проведут на каком-нибудь большом стадионе со зрителями, покажут по ТВ, но в итоге встреча оказалась закрытой, прошла на базе в Новогорске и собрала лишь несколько десятков журналистов.

Карпин выставил на первый и второй тайм два абсолютно разных состава с капитанами Георгием Джикией и Дмитрием Бариновым. Попытаться понять, какой из вариантов ближе к основе, было очень трудно, а сам главный тренер после игры заявил, что не может назвать принцип, по которому создавал сочетания. Главный тренер молодёжной команды Михаил Галактинов с первых минут выставил, как показалось, сильнейших и в последствии ограничивался точечными заменами.

Серьёзно анализировать игру бесполезно, всё-таки она была больше похожа на тренировочный спарринг, однако стоит выделить несколько моментов. Победу с минимальным счётом одержала национальная команда, единственный гол на счету Константина Тюкавина, который пяткой отправил мяч в ворота после подачи углового. Обратило на себя внимание и желание игроков: иногда оно настолько захлёстывало участников матча, что происходили жёсткие стыки. Ну и нельзя не отметить погодные условия: последняя суббота марта подарила низкую температуру, мокрый снег и шквальный ветер.

После матча футболисты разъехались. Трудно предсказать, когда команда соберётся в следующий раз. Однако, кажется, Карпин не откажется от очередного сбора, что бы ни произошло.