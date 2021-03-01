Футбол ожил, «Спартак» — нет: фанаты разнесли Тедеско

Российская премьер-лига (РПЛ) снова постучалась в двери привычного образа жизни любителей футбола. И если для кого-то первый тур после возобновления прошёл неплохо, то болельщикам «Спартака» снова приходится закрывать руками лицо, вспоминая прошедший матч. Что происходит с командой, а самое главное — с тренером — в материале NEWS.ru.

Как обычно, первые мысли фанатов «красно-белых» после вылета команды из борьбы за Кубок России были направлены в сторону чемпионата. Теперь-то ничего не останавливает в борьбе за золото, прямо как в чемпионский год. Даже всеми любимый Квинси Промес вернулся. Только вот всё опять пошло не по плану. Игра с казанским «Рубином» снова обнажила не залеченные в межсезонье травмы, что привело к четвёртому подряд поражению «Спартака» в официальных встречах.

Как можно держать этого тренера? Это дно, а не тренер. Играть постоянно 3-5-2, Кубок 4-3-3, а против «Рубина» с легендой, но с человеком, приехавшим 3 дня назад, в составе, с новой тактикой. Это не тренер, это школьник, — считает один из пользователей на странице «Фратрии» (фанатского объединения «Спартака») в Instagram.

rubin-kazan.ru

Вопросы после игры остались не только по выбранной схеме, но и по действию на поле на протяжении всего матча.

У «Спартака» вообще есть тренер? Столько ошибок, фланги зачем-то тусуют, Хвичу [Кварацхелию], понятно, что надо опекать, в итоге он и игру взял. Одни навесы и никакой игры и комбинаций. Тренера нет. [Романа] Зобнина вовремя не поменяли, — отметил другой болельщик.

Совершенно очевидно, что чего-то хорошего ожидать от «красно-белых» сейчас бессмысленно. На поле у игроков нет ни скорости, ни мотивации, ни желания действовать решительно. Скорость команды, кстати, после игры и отметил «новичок». По словам нидерландского футболиста Промеса, с такими скоростями бороться за чемпионство крайне сложно.

spartak.com

Глядя на всё происходящее в команде, возникает только один вопрос: что творит Доменико Тедеско? Тренер давно объявил о намерении вернуться в Германию к семье. Все это прекрасно поняли и в знак уважения даже кивнули головой, позволив доработать этот сезон. И тут, кажется, сработал другой механизм. Как только человек решается уйти, он и работать начинает спустя рукава. Ну а зачем ему пятую точку рвать, если срок и так установлен?

Ещё один фанат «красно-белых» убеждён, что наставника надо было менять в межсезонье.

А ведь говорили, Тедеско надо менять, он будет просто доигрывать чемпионат, — написал один из пользователей в Instagram.

И пока всё выглядит именно так. Желания у тренера никакого, работа с психологией спортсменов не прослеживается. Команды просто нет. Сплошная истерия, что, в принципе, свойственно для «Спартака». Не припоминается сезон, в котором игроки чувствовали единение. Даже в том прославленном чемпионском году команда была в эпицентре всех скандальных новостей.

При полуосвобождённом тренере рассчитывать на другой результат как-то глупо, — отметил ещё один пользователь.

Но сейчас, конечно, всё это смотрится особенно феерично. Прямо новая глава и так анекдотичной истории «народной команды».

Надо было физрука увольнять после «Зенита». Теперь получим нервную концовку и мутные перспективы на новый сезон, — подытожил другой болельщик.

При всём уважении к иностранному специалисту, в словах фанатов есть доля правды. И не абы какая.

Ну вы не забывайте поддерживать физрука, который за 1,5 сезона ничего не смог поставить, кроме скачек на бровке, — иронизирует фанат.

Эпоха Тедеско, собственно, такой унылой была с самого начала. В прошлом сезоне ещё можно было уповать, а в случае чего и пенять на багаж Олега Кононова, подмигивать друг другу и надеяться, что Доменико — новый Массимо Каррера. Но вот сейчас уже деваться некуда. Уровень игры принципиально не изменился, проблемы не решены. Позиционная атака, выход в атаку, стандарты у своих ворот — всё это как было грустным зрелищем с самого начала, так и осталось.

Тедеско снова подтвердил свою «квалификацию». При нём и Месси, наверное, не знал бы, что делать, — высказался пользователь.

Наиболее распространённое оправдание Тедеско после каждого поражения — претензий ни к кому не имеет, выжимает из состава максимум. Но пока этот «максимум» незаметен. Вспомнить хотя бы любую игру с более-менее средним соперником, где сразу у команды проявлялись громадные проблемы на всех линиях, а волшебной таблетки для их прекращения найдено так и не было. Но в этом и есть весь «Спартак»: проблемный, вызывающий то ли раздражение, то ли разочарование.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший голкипер столичной команды Анзор Кавазашвили вообще не понимает, «что творится в команде».

Не понимаю, почему клуб не соблюдает своё реноме, почему команда в самом слабом чемпионате показывает такой футбол. В «Спартаке» главным тренером должен работать именно спартаковец, который понимает, что «дух» — это не просто возглас определённой группы, это жизнь. Сколько бы мы ни приглашали иностранных футболистов и тренеров, в «Спартаке» на сегодняшний день можно посчитать по пальцам одной руки, кто помог «Спартаку» и был достоин себя называть спартаковцем. Команда полностью разобрана. Понимаю, конечно, Тедеско, который, как жеребец, скачет по футбольному полю, всё время возмущается, но ты сделай команду так, чтобы ребята прилично играли, тогда не будешь видеть ошибки судей. К сожалению, не могу понять, что делает господин Федун. Опять по итогу пригласят какого-то иностранца, чтобы деньги отстегнуть, — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом NEWS.ru.