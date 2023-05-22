В воскресенье «Спартак» обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1. Главное дерби страны всегда получается напряженным, почти всегда зрелищным, и этот матч не исключение. Мы сходили на него и сделали несколько ярких фото!
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Стадион «Открытие банк Арена». Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)