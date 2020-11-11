Форварда ЦСКА вызвали в сборную после сомнительных тестов трёх игроков

https://static.news.ru/photo/748c9264-240b-11eb-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающего столичного ЦСКА вызвали в сборную России после того, как три игрока команды сдали сомнительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа. Решение о привлечении к основной команде страны нападающего, находящегося до этого в расположении молодёжного коллектива, принял главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Ранее стало известно, что Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали сомнительные тесты на COVID-19. Соответствующие сведения пришли из лаборатории, утверждённой УЕФА. И это при том, что один из футболистов более двух месяцев назад уже переболел коронавирусом. Однако результаты получены, и сейчас медики национальной команды проводят консультации со специалистами УЕФА. Дело в том, что в этом вопросе существует высокая вероятность ложноположительного результата теста.

В связи с этим главный тренер национальной команды вызвал на сбор форварда ЦСКА Федора Чалова, — сообщили в пресс-службе сборной.

Национальная команда 12 ноября проведёт товарищеский матч против Молдавии. Затем сборную ждут матчи в рамках Лиги наций против Турции и Сербии 15 и 18 ноября соответственно.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор. Данное решение было озвучено после появления в Сети видеозаписи, на которой форвард занимается мастурбацией.