Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор сборной

https://static.news.ru/photo/86aa7034-21b2-11eb-98fe-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор. Комментарий тренера приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Так, в этом месяце команда на выезде сыграет три матча: против Молдавии 12 ноября, против Турции 15 ноября и против сборной Сербии 18 ноября.

Сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста, — приводит слова Черчесова аккаунт сборной России.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интимном видео предположительно с участием Дзюбы.