ФК «Урал» ведёт работу по поиску новых игроков взамен ушедших

https://static.news.ru/photo/c7bf1a00-d7c7-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Юрий Матвеев рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда при организации матчей в связи с эпидемиологической ситуацией.

Мы работаем в двухразовом режиме, за десять дней необходимо собрать всё воедино — и атаки, и защиту. И, конечно, проводим работу над ошибками, которых было довольно много в прошлом сезоне. Контакт с игроками был найден быстро. Очень жаль, что некоторые футболисты покинули наш клуб, но это футбол. Мы ведём работу по поиску новичков, — сказал Матвеев журналистам на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России.

Он также отметил, что старт сезона для «Урала» будет очень сложным, но на данный момент все мысли коллектива только о «Динамо». Также тренер добавил, что несколько футболистов из «Урала-2» тренируются с основной командой и составляют конкуренцию. По его словам, шансы есть у всех.

По индивидуальной тренируется Роман Емельянов. Вполне вероятно, что пропустит игру Дмитрий Ефремов, так как у него пятидневная пауза. Остальные в строю. Мы планируем выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, — добавил он.

Сезон-2019/20 «Урал» завершил на 11-м месте.

Ранее камерунский полузащитник Петрус Бумаль покинул клуб из Екатеринбурга после того, как истёк срок его контракта. Между тем ЦСКА договорился с «Уралом» о переходе на один сезон в стан «шмелей» 23-летнего голкипера Ильи Помазуна, писал NEWS.ru.