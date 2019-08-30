Футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в чемпионате России по футболу. В гостевом матче восьмого тура южане обыграли казанский «Рубин».
Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:3.
В составе «Сочи» голы забили Ибрагим Цаллагов, Фёдор Кудряшов и Александр Карапетян. Лучшим игроком матча признан полузащитник черноморского клуба Кристиан Нобоа.
В предыдущих семи матчах команда не смогла выиграть ни разу. Трижды она сыграла вничью и четыре раза терпела поражения. После победы в турнирной таблице команда с шестью очками поднялась на 14-ю строчку.
У «Рубина» десять очков в копилке и девятая строка в турнирном рейтинге.
В следующем туре «Сочи» в домашнем матче поборется за три очка с московским «Локомотивом». Игра состоится 15 сентября. Казанский клуб в тот же день сыграет на выезде против «Оренбурга».
Ранее полузащитник и капитан «Сочи» Евгений Песегов в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги стартового отрезка чемпионата России, а также рассказал о том, как ему живётся в городе-курорте.