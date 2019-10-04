https://static.news.ru/photo/b49d6f9a-e81b-11e9-a101-fa163e074e61_660.jpg Фото: anjifc/facebook.com

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи», выступающий во Втором дивизионе зоны «Юг», по всей вероятности, проведёт свой последний матч на стадионе «Анжи Арена» в воскресенье, 6 октября.

С большой вероятностью в воскресенье «Анжи» сыграет свой последний матч на «Анжи Арене». Что дальше — неизвестно, — написал на своей странице в Twitter пресс-атташе клуба Сергей Расулов.

Он также отметил, что офис клуба на стадионе опечатан, а тренироваться и играть команде дальше негде. Единственный подходящий по всем требованиям стадион в Дагестане «Динамо» уже занят другим клубом, на нём проводит свои домашние матчи «Легион».

Тем временем московское «Динамо» может в скором времени открыть филиал своей академии в Дагестане. Обсуждать этот вопрос в Махачкалу на днях прилетал бывший гендир «Анжи» Сергей Кораблёв, — добавил Расулов.

Он подчеркнул, что от всей системы «Анжи», включающей в себя главную команду в РПЛ, молодёжную и вторую команду в ПФЛ, Академию и сеть филиалов, за три года осталось только 20–25 молодых футболистов, которым негде тренироваться и играть даже во Второй лиге. На данный момент в клубе работают десять сотрудников.

С большой вероятностью в воскресенье Анжи сыграет свой последний матч на Анжи Арене.



Что дальше — неизвестно... — Sergey Rasulov (@still_alive89) October 5, 2019

Матч 12-го тура Второго дивизиона зоны «Юг» махачкалинский клуб проведёт против ростовского СКА, начало в 13:00 мск.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вышел в лидеры бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив два мяча в матче с казанским «Рубином», писал News.ru.