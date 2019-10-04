Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вышел в лидеры бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив два мяча в матче с казанским «Рубином».
Соболев на один гол обошёл в списке нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, у которого на данный момент девять забитых мячей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер включил Соболева в список трансферных целей команды, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен