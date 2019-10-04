https://static.news.ru/photo/75d82fb8-e797-11e9-ab38-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: instagram.com/a.sobolev97

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вышел в лидеры бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив два мяча в матче с казанским «Рубином».

Соболев на один гол обошёл в списке нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, у которого на данный момент девять забитых мячей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер включил Соболева в список трансферных целей команды, писал News.ru.