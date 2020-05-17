Фигуристка Загитова рассказала, как отметит 18-летие

https://static.news.ru/photo/16678dc4-98f1-11ea-97c3-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как будет отмечать свой день рождения.

18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. Она отметила, что с самого утра ей приходит много поздравлений.

Буду справлять день рождения вместе со своей семьёй. Я люблю сладкое, ни для кого это уже не секрет. Так что чуть-чуть тортика съем, — сказала Загитова в эфире Первого канала.

При этом фигуристка отметила, что в условиях самоизоляции ей приходится ещё больше ограничивать себя в еде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.