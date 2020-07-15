ФИФА представила официальный календарь чемпионата мира-2022 в Катаре

https://static.news.ru/photo/3bab0ed2-c69e-11ea-b758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qatar 2022 FIFA World Cup/facebook.com

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный календарь чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Матч открытия с участием сборной Катара пройдёт 21 ноября на 60-тысячном стадионе «Аль Бейт» в городе Эль-Хаур. Групповой этап турнира продлится до 2 декабря. Финал мундиаля состоится 18 декабря в городе Лусаиле на одноимённом стадионе, который вмещает 80 тысяч зрителей.

2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE



It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022



https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Первые билеты на чемпионат мира-2022 можно будет забронировать уже в конце 2020 года.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино назвал основные причины того, почему чемпионат мира 2018 года в России был признан самым лучшим и самым красивым в истории. Турнир прошёл в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В марте Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фильм, который посвящён чемпионату мира 2018 года в России. Его разместили на YouTube. Он длится 1 час 19 минут. Также федерация признала чемпионат лучшим в истории турниров.