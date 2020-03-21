https://static.news.ru/photo/33a6d2a6-6b5f-11ea-84b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фильм, который посвящён чемпионату мира 2018 года в России.

Фильм размещён на канале ФИФА в YouTube, он длится 1 час 19 минут.

Чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Он был признан ФИФА лучшим в истории турниров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФИФА с 21 марта откроет доступ к видеоархиву матчей из-за того, что многие сталкиваются с изоляцией в период пандемии коронавируса. В рамках кампании #WorldCupAtHome впервые будут опубликованы полные повторы более 30 матчей с мужских и женских чемпионатов мира по футболу, сообщает пресс-служба ФИФА.