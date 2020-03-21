Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фильм, который посвящён чемпионату мира 2018 года в России.
Фильм размещён на канале ФИФА в YouTube, он длится 1 час 19 минут.
Чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Он был признан ФИФА лучшим в истории турниров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ФИФА с 21 марта откроет доступ к видеоархиву матчей из-за того, что многие сталкиваются с изоляцией в период пандемии коронавируса. В рамках кампании #WorldCupAtHome впервые будут опубликованы полные повторы более 30 матчей с мужских и женских чемпионатов мира по футболу, сообщает пресс-служба ФИФА.
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