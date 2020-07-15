Президент ФИФА рассказал, почему ЧМ-2018 в России стал лучшим в истории

https://static.news.ru/photo/74964468-c695-11ea-bf23-fa163e074e61_660.jpg Джанни Инфантино Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал основные причины того, почему чемпионат мира 2018 года в России был признан самым лучшим и самым красивым в истории.

Именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали Чемпионат мира-2018 таким особенным событием. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, — цитирует Инфантино пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Среди других причин успешного чемпионата в России глава ФИФА также назвал современные стадионы, которые были полностью заполнены болельщиками, и систему видеопомощи арбитрам (VAR), а также поблагодарил президента страны Владимира Путина, волонтёров и всех остальных участников турнира.

Чемпионат мира по футболу прошёл в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В марте Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фильм, который посвящён чемпионату мира 2018 года в России. Его разместили на YouTube. Он длится 1 час 19 минут. Также федерация признала чемпионат лучшим в истории турниров.

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, благодаря чему его подопечные смогли обыграть команду Испании в матче 1/8 финала на чемпионате мира в 2018 году. Черчесов считает, что россиянам помогла смена тренера у испанцев незадолго до турнира. Он также отметил, что сборной России помогла поддержка болельщиков, писал NEWS.ru.