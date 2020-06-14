Черчесов рассказал, за счёт чего cборная России обыграла Испанию на ЧМ-2018

https://static.news.ru/photo/2267af90-ae41-11ea-ba18-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, благодаря чему его подопечные смогли обыграть команду Испании в матче 1/8 финала на чемпионате мира в 2018 году.

Черчесов считает, что россиянам помогла смена тренера у испанцев незадолго до турнира.

Мы заметили, что это тот специалист, который до конца всё-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет, — сказал Черчесов в эфире телеканала «России 1».

Он также отметил, что сборной России помогла поддержка болельщиков.

Ранее начальник департамента по связям с общественностью Федерации футбола Молдавии Александр Греку рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд. Изначально сборные России и Молдавии должны были сыграть в Кишинёве 31 марта, но встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.