Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отложила стартовые матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Он должен был начаться 27 марта.
Все игры, запланированные на этот месяц, перенесены из-за коронавируса на более поздние даты, которые будут объявлены позже. Об этом
В квалификации десять команд Южной Америки должны сыграть между собой в два круга. Путёвки в Катар получат четыре лучших коллектива, ещё одна сборная попробует пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи с командой из другой конфедерации.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявит о переносе чемпионата Европы — 2020 на 2021 год. Об этом пишет L'Equipe. Также, по информации французского издания, УЕФА официально объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы. L'Equipe также сообщает, что УЕФА придётся договариваться с ФИФА, которая планирует летом 2021 года провести клубный чемпионат мира.
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