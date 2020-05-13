ФИФА не будет вручать награды лучшим игрокам 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20, сообщает издание Marca.
Церемония вручения должна была пройти в сентябре в Милане. Таким образом, награды ФИФА останутся без лауреатов.
Также сообщается, что под вопросом находится судьба церемонии вручения «Золотого мяча».
Ранее представитель ФИФА, отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены, писал NEWS.ru.
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