ФИФА не будет вручать награды лучшим игрокам 2020 года

https://static.news.ru/photo/857e378a-9509-11ea-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIFA World Cup/facebook.com

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20, сообщает издание Marca.

Церемония вручения должна была пройти в сентябре в Милане. Таким образом, награды ФИФА останутся без лауреатов.

Также сообщается, что под вопросом находится судьба церемонии вручения «Золотого мяча».

Ранее представитель ФИФА, отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены, писал NEWS.ru.