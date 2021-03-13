Федотов объяснил причины поражения московскому «Локомотиву»

https://static.news.ru/photo/909bf1d8-84f6-11eb-ad05-96000091f725_660.jpg Владимир Федотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:3.

Очень хороший матч в нашем исполнении, тем обиднее поражение. Но в футболе важен баланс между обороной и атакой. В первом тайме мы не позволили ничего создать, но потеряли бдительность и пропустили после единственного момента соперника. Хотя были возможности сравнять. Во втором тайме преимущество, создавали моменты, но это ничего не значит — их нужно было реализовывать. Третий гол — хотели отыграться и потеряли бдительность, хотя были предпосылки, чтобы сравнять счёт. Бывает, что команда чуть-чуть теряет голову, мы дали «Локомотиву» провести быструю атаку. То, о чем мы и говорили, — быстрые атаки «железнодорожников» таят много неприятного, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, замены, проведённые клубом, только усилили игру.

«Сочи», несмотря на одинаковое количество очков с «Локомотивом» (37) после поражения с 37 очками опустился на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Это связано с дополнительным показателями.

Ранее наставник «Локомотива» Марко Николич оценил работу соперника и Владимира Федотова. Он отметил, что в этом сезоне ему нравится, как выглядит «Сочи», писал NEWS.ru.