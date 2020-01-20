https://static.news.ru/photo/f631af32-3b8d-11ea-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: infoitinterno/twitter.com

Болельщики футбольного клуба «Мелфи» совершили наезд на фанатов «Вультур Рионеро», являющегося их принципиальными соперниками.

В результате происшествия погиб 39-летний Фабио Туччиарьелло, а ещё трое любителей футбола получили травмы различной тяжести, пишет Football Italia.

В итоге полиция задержала 25 болельщиков, большинство из которых поддерживают «Вильтур Рионер». Сообщается, что конфликт между группами фанатов мог возникнуть во время поездки на матчи своих команд.

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