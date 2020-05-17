Фанаты нарисовали граффити в поддержку Сёмина около стадиона «Локомотива»

Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» United South поддержали наставника команды Юрия Сёмина, нарисовав граффити около домашнего стадиона клуба.
На стене рядом с «РЖД Ареной» болельщики написали: «Только Сёмин».
«Локомотив» на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.
Ранее объединение болельщиков выразило недовольство решением клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Они опубликовали обращение к руководству клуба, в котором потребовали от него уйти в отставку. «Красно-зелёные» обвинили совет директоров в том, что он очернил доброе имя «Локомотива» и предал надежды болельщиков, писал NEWS.ru.
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