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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Примечательно, что англичане хотят получить футболиста «Барселоны» бесплатно, сообщает The Sun. Контракт Месси с испанским клубом рассчитан до 2021 года, однако в нём есть пункт, по которому игрок может покинуть...