Болельщики футбольного клуба «Локомотив», приехавшие поддержать «железнодорожников» на турнире в Катаре, подарили главному тренеру московской команды Юрию Сёмину деревянный флагшток.
Фанаты сделали такой подарок, чтобы Сёмин «подгонял» футболистов на тренировках,
Ранее «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
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