Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Станислав Черчесов

Фанаты венгерского футбольного клуба «Ференцварош» подвергли жесткой критике в социальных сетях российского тренера Станислава Черчесова после поражения от словацкого «Слована» в квалификации Лиги чемпионов, передает Sportbox.ru. Некоторые болельщики потребовали уволить 58-летнего специалиста.

Русский может ехать домой, — написал havjarzoltan.

Пользователь chinaski920, в свою очередь, назвал бывшего тренера сборной России диверсантом.

При этом малое количество пользователей поддержали или выступили в защиту российского тренера. Так, undeadgabi выразил уверенность, что Черчесов встряхнет команду и она одержит победу в ответном матче.

20 июня «Ференцварош» уступил «Словану» дома со счётом 1:2. Ответная встреча пройдет 27 июля в Братиславе.

Черчесов стал тренером «Ференцвароша» в декабре 2021 года. До этого он возглавлял сборную России.

В прошедшем сезоне Черчесов привел клуб к чемпионству. Также под руководством российского специалиста команда взяла Кубок Венгрии.