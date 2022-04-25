«Ференцварош» Станислава Черчесова стал чемпионом Венгрии

Футболисты «Ференцвароша» в матче 29-го тура чемпионата Венгрии обыграли «Уйпешт» со счётом 2:1. После победы игроки столичной команды оторвались на 12 очков от ближайших соперников «Кишварды» и «Академии Пушкаша» и стали недосягаемыми для них. Таким образом, «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии.

Соперники могут догнать в турнирной таблице клуб из Будапешта по очкам, но уступят по дополнительным показателям. «Ференцварош» 33-й раз в истории стал чемпионом Венгрии.

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил клуб 20 декабря 2021 года. В 2016 году специалист стал чемпионом Польши, работая с «Легией».

Также Черчесов в своей карьере тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», российские клубы «Спартак», «Жемчужина», «Терек», «Амкар», «Динамо».

Ранее Черчесов был признан лучшим тренером Венгрии по итогам марта.