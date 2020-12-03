Евсеев связал плохое выступление российских команд в еврокубках с COVID-19

Одна из причин заключается в том, что мы возобновили чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в июле и потом, через две недели, начали новый сезон. Не было как таковой фундаментальной подготовки. Более того, игроки сборной вообще практически играли без пауз, а некоторые ещё и болели. В той же Бельгии чемпионат не был возобновлён. Они три месяца отдыхали и два месяца тренировались. Считаю, что это обстоятельство сильно повлияло на выступление наших команд, — сказал Евсеев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.