Евсеев связал плохое выступление российских команд в еврокубках с COVID-19

Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев назвал причину неудачного выступления российских команд в Лиге чемпионов.
Одна из причин заключается в том, что мы возобновили чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в июле и потом, через две недели, начали новый сезон. Не было как таковой фундаментальной подготовки. Более того, игроки сборной вообще практически играли без пауз, а некоторые ещё и болели. В той же Бельгии чемпионат не был возобновлён. Они три месяца отдыхали и два месяца тренировались. Считаю, что это обстоятельство сильно повлияло на выступление наших команд, — сказал Евсеев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Все три российских клуба — «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» — вылетели из Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака, потерпев поражение от «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, потеряли возможность пройти в евровесну, «Краснодар» продолжит выступление в Лиге Европы, а судьба «Локомотива» определится в матче шестого тура против «Баварии».
Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что уровень российского футбола далёк от европейского.